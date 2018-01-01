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Ливерпуль - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита матча Лиги чемпионов Ливерпуль - Бавария.
Ливерпуль - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Английский Ливерпуль примет немецкую Баварию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом поединке являются хозяева поля. Так, в конторе Pari-match на победу "красных" можно поставить с коэффициентом 2.07, в то время как успех гостей оценили в 3.45. Ничейный результат оценивается в 3.80.

Их коллеги из William Hill также прогнозируют успех подопечных Юргена Клоппа - на их победу можно поставить с коэффициентом 2.05. На успех немецкой команды можно поставить с коэффициентом 3.50, а ничью здесь оценили в 3.60.

Ливерпуль имел сложности в групповой стадии турнира, завоевав путевку в плей-офф лишь в последнем туре. Соперниками "красных" были ПСЖ, Црвена Звезда и Наполи. Бавария же спокойно преодолела групповую стадию, выйдя с первого места. Немцы обыграли Бенфику и АЕК, но потеряли очки в матчах с Аяксом.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль - Бавария состоится на Энфилде во вторник, 19-го февраля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

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Теги: Ливерпуль, Бавария, Лига Чемпионов, футбол, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров
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