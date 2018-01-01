Роббен: На стадионе Ливерпуля играть сложнее всего

Голландец рассказал, что не любит играть против "красных".

Вингер мюнхенской Баварии Арьен Роббен поделился впечатлениями от опыта игры с Ливерпулем накануне противостояния команд в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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“Если спросите, где мне сложнее всего играть, то я назову стадион Ливерпуля. Всегда есть как любимый соперник, так и крайне неудобный.

Когда я выступал за Челси, Ливерпуль был очень непростым кубковым соперником. В одном или двух матчах они могли показать очень качественную игру. Это было их большое преимущество – они показывали отличную игру в самый нужный момент.

Теперь все изменилось, они показали отличный прогресс. Главный тренер проделал отличную работу. В прошлом году они были в финале Лиги чемпионов, а сейчас возглавляют таблицу АПЛ“, - приводит слова голландца издание The Guardian.

Ранее в интервью журналистам Роббен заявил, что считает Ливерпуль фаворитом текущего розыгрыша ЛЧ.