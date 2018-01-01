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Солари - о карточке Рамоса: Он сознательно шел на фол

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Наставник Реала прокомментировал скандальную ситуацию вокруг капитана команды.
Сантьяго Солари
Сантьяго Солари
Getty Images

Главный тренер Реала Сантьяго Солари  прокомментировал ситуацию с защитником команды Серхио Рамосом, который получил желтую карточку в матче Лиги чемпионов против Аякса, из-за которой УЕФА открыл дисциплинарное дело.

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“Карточка Рамоса в Лиге чемпионов? Я не устанавливаю правила. На командном собрании мы не особо углублялись в эту тему. Он дал свое объяснение, я его услышал. Он сознательно шел на фол, но это была сложная ситуация, в которой ему пришлось принять решение.

Сейчас мы настроены на борьбу в матче с Жироной. У нас непростое расписание, в котором важно грамотно распределить силы“, - приводит слова Солари Mundo Deportivo.

Напомним, после матча с Аяксом Серхио Рамос заявил, что намеренно получил желтую карточку. УЕФА начало расследование, на что защитник ответил, что журналисты неправильно поняли его слова.

Также в Сети появилось видео, на котором капитан “сливочных“ попросил разрешения у тренерского штаба получить предупреждение.

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Теги: Серхио Рамос, Сантьяго Солари, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, желтая карточка, футбол, УЕФА
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