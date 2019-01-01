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Рамос попытался оправдаться в обвинениях о намеренном получении желтой карточки

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Капитан Реала утверждает, что его слова неправильно поняли.
Серхио Рамос получает желтую карточку в матче с Аяксом
Серхио Рамос получает желтую карточку в матче с Аяксом
Getty Images

Защитник Реала Серхио Рамос получил желтую карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса, а после поединка заявил, что сделал это намеренно.

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УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении футболиста из-за его слов. Дело в том, что Рамос пропустит ответный матч с Аяксом из-за перебора желтых карточек, и теперь его подозревают в том, что он сделал это специально, чтобы не отбывать дисквалификацию в матчах четвертьфинала.

Сам футболист после этого попытался оправдаться в Twitter, сказав, что расстроен своей дисквалификацией и не хотел специально получить карточку.

Позже капитан "сливочных" дал интервью, в котором объяснил свои слова, сказанные после матча с Аяксом.

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"Я не специально получил карточку, просто мои слова поняли неправильно. Я хотел сказать, что понимал, что иду на риск, совершая неизбежный фол, но я не хотел получать дисквалификацию. Но ситуация требовала действий, ведь счет был хрупким, а шли заключительные минуты матча.

Именно это я имел ввиду, когда сказал, что соврал бы, если бы сказал, что совершил это не специально, так как мне ничего не оставалось в той ситуации, кроме как сфолить. Решение принималось в считанные секунды, и мы достигли нужного результата, но мне жаль, что я не сыграю в следующем матче", - приводит слова Рамоса Marca.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, где Серхио Рамос попросил у тренерского штаба разрешения получить желтую карточку.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, Реал Мадрид, Аякс, Лига Чемпионов, футбол, УЕФА, желтая карточка
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