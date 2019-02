Рамос попытался оправдаться в обвинениях о намеренном получении желтой карточки

Защитник Реала Серхио Рамос получил желтую карточку в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса, а после поединка заявил, что сделал это намеренно.

Читай также: Реал с трудом переиграл Аякс, вырвав победу на последних минутах

УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении футболиста из-за его слов. Дело в том, что Рамос пропустит ответный матч с Аяксом из-за перебора желтых карточек, и теперь его подозревают в том, что он сделал это специально, чтобы не отбывать дисквалификацию в матчах четвертьфинала.

Сам футболист после этого попытался оправдаться в Twitter, сказав, что расстроен своей дисквалификацией и не хотел специально получить карточку.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp