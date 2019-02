В Сети появилось видео, на котором Рамос спрашивает разрешения получить желтую карточку

Капитан Реала Серхио Рамос получил желтую карточку в матче против Аякса, и даже намекнул, что сделал это намеренно.

Теперь же в YouTube появилось видео, на котором видно, как капитан “сливочных“ жестами пообщался с тренерским штабом, и попросил разрешения получить предупреждение, которое означало бы для него пропуск ответного матча с Аяксом.

Произошло это после того, как Асенсио забил гол и установил счет 2:1 в пользу Королевского клуба. Рамос повернулся к скамейке запасных и сказал: “Нужно ли мне это сделать?“, при этом руками показывая жест арбитра, который судья делает, показывая карточку.

Видимо, Рамос получил положительный ответ, потому что сразу после этого сфолил на Каспере Долберге, получив ту самую “нужную ему“ желтую карточку, после чего защитника заменили.

Вашему вниманию видео этого момента:

Стоит отметить, что после своего признания о намеренности получения карточки Рамос постарался опровергнуть собственное заявление.

“Хорошая новость – нам удалось добиться результата. Плохая – я не сыграю в ответной игре. Хочу прояснить, что я расстроен этим больше, чем кто-либо другой. Я не специально получил карточку, как и в матче с Ромой в предыдущем матче в Лиге чемпионов. Я буду поддерживать команду, как и все болельщики на стадионе, с надеждой на выход в четвертьфинал“, – написал Рамос на своей страничке в Twitter.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp