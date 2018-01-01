Неймар сможет принять участие в четвертьфинале Лиги чемпионов

Бразилец сумеет восстановиться от травмы и помочь ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ, если команды выйдет в эту стадию турнира.

Звездный форвард ПСЖ Неймар поделился подробностями восстановления от перелома пятой плюсневой кости, полученной в матче против Страссбура в рамках Кубка Франции.

“Мне уже гораздо лучше. Я прошел несколько специальных процедур, чтобы мое восстановление было более быстрым. Есть прогресс, и мы с врачами довольны этим. Уже жду момента, когда снова буду играть в футбол.

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В Барселоне мне делают инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами. Берут кровь, раскручивают ее в центрифуге, выделяют нужную часть и вводят прямо в место повреждения. Это помогает циркуляции крови. Это все, что я знаю из объяснений врачей“, - приводит слова Неймара Fui Clear.

Физиотерапевт футболиста Рафаэл также уточнил, когда можно ждать возвращения Неймара на поле.

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“Если все пройдет хорошо, то Неймар сможет сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Главное, чтобы ПСЖ оформил выход в эту стадию турнира, а мы сделаем так, чтобы все шло по плану“, - рассказал физиотерапевт.

Отметим, что у ПСЖ очень высокие шансы на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов - в первом матче парижане разгромили Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд со счетом 2:0. Смотрите также видео голов и обзор матча МЮ - ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Неймар забыл о травме, празднуя победу ПСЖ над Манчестер Юнайтед.

Напомним, что футболист, несмотря на костыли, устроил роскошную вечеринку в честь дня рождения, на которой сказал трогательную речь.