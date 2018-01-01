Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник Тоттенхэма стал игроком недели в Лиге чемпионов

Комментариев: 0
Ян Вертонген отметился результативными действиями в матче против Боруссии Д.
Ян Вертонген
Ян Вертонген
Getty Images

Лучшим футболистом по итогам нынешней недели в Лиге чемпионов признан защитник лондонского Тоттенхэма Ян Вертонген, сообщает официальный сайт УЕФА.

В поединке с дортмундской Боруссией он забил один гол, совершил один отбор и один вынос, а также отдавал пасы с точностью 83%.

В борьбе за звание бельгиец опередил голкипера мадридского Реала Тибо Куртуа, полузащитника ПСЖ Марко Верратти и хавбека Ромы Николо Дзаньоло.

Напомним, Тоттенхэм уверенно победил Боруссию Д (3:0).

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Ян Вертонген, Тоттенхэм
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: uefa.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь