Защитник Тоттенхэма стал игроком недели в Лиге чемпионов
Ян Вертонген отметился результативными действиями в матче против Боруссии Д.
Лучшим футболистом по итогам нынешней недели в Лиге чемпионов признан защитник лондонского Тоттенхэма Ян Вертонген, сообщает официальный сайт УЕФА.
В поединке с дортмундской Боруссией он забил один гол, совершил один отбор и один вынос, а также отдавал пасы с точностью 83%.
В борьбе за звание бельгиец опередил голкипера мадридского Реала Тибо Куртуа, полузащитника ПСЖ Марко Верратти и хавбека Ромы Николо Дзаньоло.
Напомним, Тоттенхэм уверенно победил Боруссию Д (3:0).
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