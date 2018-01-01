Защитник Тоттенхэма стал игроком недели в Лиге чемпионов

Ян Вертонген отметился результативными действиями в матче против Боруссии Д.

Лучшим футболистом по итогам нынешней недели в Лиге чемпионов признан защитник лондонского Тоттенхэма Ян Вертонген, сообщает официальный сайт УЕФА.

В поединке с дортмундской Боруссией он забил один гол, совершил один отбор и один вынос, а также отдавал пасы с точностью 83%.

В борьбе за звание бельгиец опередил голкипера мадридского Реала Тибо Куртуа, полузащитника ПСЖ Марко Верратти и хавбека Ромы Николо Дзаньоло.

Напомним, Тоттенхэм уверенно победил Боруссию Д (3:0).