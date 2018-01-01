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Де Йонг: Решение об отмене гола легко принимать в пользу большого клуба

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Молодой полузащитник Аякса считает, что его команда сыграла хорошо.
Френки де Йонг
Френки де Йонг
Getty Images

Полузащитник Аякса Френки де Йонг прокомментировал поражение против Реала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

“Мы хорошо сыграли как команда. Плохо, что наш гол отменили. Возможно, что-то подобное легко делать в пользу большого клуба. Аякс тоже с таким сталкивался. Но мы продолжили играть хорошо и после отмененного гола и заработали свои шансы. Жаль, что они не принесли нам лучшего результата“, - цитирует футболиста BBC.

Напомним, судья отменил гол Аякса в ворота Реала после использования VAR.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Френки де Йонг, Аякс
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Источник: BBC

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