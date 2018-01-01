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Экс-арбитр - об отмененном голе в ворота Реала: Игрок Аякса мешал Куртуа ловить мяч

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Испанский экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес проанализировал игровой момент, в котором Аякс забил гол в ворота Реала.
Момент, в котором Аякс забил гол, который отменили
Момент, в котором Аякс забил гол, который отменили
Getty Images

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал забитый Аяксом гол в ворота Реала, который арбитр этого поединка отменил после применения VAR.

По мнению Гонсалеса, главный рефери Дамир Скомина принял верное решение в этом эпизоде.

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"Полузащитник Аякса Душан Тадич имел огромное влияние на этот момент. Он мешал Куртуа ловить мяч, не позволив голкиперу бороться за него", - приводит слова Гонсалеса AS.

Офсайд, обнаруженный во время использования VAR
Офсайд, обнаруженный во время использования VAR
twitter.com/uefacom_detwitter.com/ChampionsLeague

Смотрите также видео отмененного гола в ворота Реала.

Напомним, Реал сумел обыграть Аякс в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Вашему вниманию также видео обзор этого поединка.

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Теги: Аякс, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, VAR, футбол
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