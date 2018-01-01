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Рамос признался, что намеренно получил желтую карточку в матче с Аяксом

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Теперь защитник Реала пропустит ответный матч с голландским клубом на Сантьяго Бернабеу.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Капитан Реала Серхио Рамос получил желтую карточку на 89-й минуте матча против Аякса в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Для испанца эта карточка стала третьей в текущем розыгрыше турнира, и поэтому Рамос пропустит ответный матч своей команды в Мадриде. Защитник после поединка признался, что сделал это намеренно.

"Исходя из того результата, который мы имеем, я бы солгал вам, если бы сообщил, что сделал это не намеренно. Я думал об этом на протяжении всей игры", - приводит слова Рамоса Football Espana.

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Отметим, что УЕФА может дополнительно дисквалифицировать Рамоса на еще на один матч. Подобное уже случалось в прошлом розыгрыше ЛЧ с защитником "сливочных" Даниэлем Карвахалем.

Напомним, Реал на последних минутах вырвал победу у Аякса в выездном матче Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Аякс - Реал.

Ранее сообщалось, что УЕФА также может отстранить игрока ПСЖ Анхеля Ди Марию от участия в ответном матче Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, Реал Мадрид, Аякс, желтая карточка, футбол, Лига Чемпионов
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