Наставник дортмудского клуба проанализировал поражение своих подопечных.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал первый матч своей команды в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

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“Мы здорово играли в первом тайме, не позволили сопернику создавать моменты. Мы отлично оборонялись и атаковали, но потом допустили потерю, которая привела к голу. К сожалению, мы сделали Тоттенхэму этот подарок.

В каждом сезоне бывают такие периоды, когда игра не складывается. Имеем то, что имеем. Нужно проанализировать весь этот матч, сделать выводы и работать, чтобы исправить допущенные ошибки“, - цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Напомним, дортмундская Боруссия разгромно проиграла Тоттенхэму на Уэмбли со счетом 3:0. Смотрите также видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Боруссия.

Вашему вниманию также расписание и результаты всех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.