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Куртуа: Мне повезло, что на моей стороне был VAR

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Голкипер Реала прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа прокомментировал отмененный гол Аякса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также высказался о выездной победе “сливочных“.

“Сегодня я сделал несколько неплохих сэйвов, а еще мне повезло, что на моей стороне был VAR. Судья принял верное решение. Повезло, что Аякс не забил в первом тайме, это нам помогло.

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Во втором тайме мы забили красивый гол, и пусть хозяева и сравняли счет, но мы все равно владели инициативой и смогли выиграть. Конечно, нам было сложно найти свободное пространство, но мы смогли победить.

Судьба путевки в четвертьфинал еще не решена. Впереди матч в Мадриде, и мы будем играть на победу“, - приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Смотрите также видео отмененного гола в ворота Реала.

Напомним, Реал обыграл Аякс со счетом 2:1. Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Тибо Куртуа, Реал, Реал Мадрид, Аякс, Лига Чемпионов, футбол
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