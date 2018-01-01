Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Как травмированный Неймар праздновал победу ПСЖ над МЮ

Комментариев: 0
Бразильский форвард бурно реагировал на голы своих товарищей по команде.

Неймар
Неймар
Getty Images

Форвард ПСЖ Неймар восстанавливает от травмы, поэтому ему пришлось пропустить матч своей команды в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Смотри также: Ди Мария отпраздновал гол в ворота МЮ, выкрикивая фанатам нецензурное выражение

Несмотря на отсутствие одного из лидеров команды, парижане на выезде без проблем разгромили соперника.

Неймар настолько бурно радовался голам своих партнеров по команде, что даже забыл о травме - он прыгал на одной ноге от радости и громко кричал.

Напомним, ПСЖ разгромил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд со счетом 2:0. Смотрите также видео голов и обзор матча Лиги чемпионов.

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, видео, видео дня, прикол, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь