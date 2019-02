Видео дня: Как травмированный Неймар праздновал победу ПСЖ над МЮ

Форвард ПСЖ Неймар восстанавливает от травмы, поэтому ему пришлось пропустить матч своей команды в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Смотри также: Ди Мария отпраздновал гол в ворота МЮ, выкрикивая фанатам нецензурное выражение

Несмотря на отсутствие одного из лидеров команды, парижане на выезде без проблем разгромили соперника.

Неймар настолько бурно радовался голам своих партнеров по команде, что даже забыл о травме - он прыгал на одной ноге от радости и громко кричал.

Even when he’s not on the pitch, @neymarjr is with his team every, step, of, the, way. See more at https://t.co/NmeiKUWafP #OurOtherClub pic.twitter.com/U6UXBh6vGj