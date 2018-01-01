Видео дня: Как травмированный Неймар праздновал победу ПСЖ над МЮ

Бразильский форвард бурно реагировал на голы своих товарищей по команде.

Неймар Getty Images

Форвард ПСЖ Неймар восстанавливает от травмы, поэтому ему пришлось пропустить матч своей команды в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

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Несмотря на отсутствие одного из лидеров команды, парижане на выезде без проблем разгромили соперника.

Неймар настолько бурно радовался голам своих партнеров по команде, что даже забыл о травме - он прыгал на одной ноге от радости и громко кричал.

Напомним, ПСЖ разгромил Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд со счетом 2:0. Смотрите также видео голов и обзор матча Лиги чемпионов.