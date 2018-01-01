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Передача Модрича - момент дня в Лиге чемпионов

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Хорват выполнил красивую передачу в матче против Аякса.
Лука Модрич в матче против Аякса
Лука Модрич в матче против Аякса
Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 13-го февраля, состоялись два ярких матча.

Лондонский Тоттенхэм на своем поле разгромил дортмундскую Боруссию со счетом 3:0, а мадридский Реал в гостях едва вырвал победу у Аякса (2:1).

По итогам игрового дня пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент, которым оказалась передача игрока Королевского клуба и сборной Хорватии Луки Модрича во втором тайме поединка против амстердамского клуба.

Отметим, что ответные матчи этих пар состоятся 5-го марта - Реал на Сантьяго Бернабеу примет Аякс, а Тоттенхэм отправится в гости в Боруссию Д.

Вашему вниманию также видео голов и обзоры матчей Аякс - Реал и Тоттенхэм - Боруссия Д.

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Теги: Аякс, Реал, Реал Мадрид, Лука Модрич, УЕФА, Лига Чемпионов, момент дня, футбол, Тоттенхэм, Боруссия Д
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