Передача Модрича - момент дня в Лиге чемпионов
Хорват выполнил красивую передачу в матче против Аякса.
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 13-го февраля, состоялись два ярких матча.
Лондонский Тоттенхэм на своем поле разгромил дортмундскую Боруссию со счетом 3:0, а мадридский Реал в гостях едва вырвал победу у Аякса (2:1).
По итогам игрового дня пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент, которым оказалась передача игрока Королевского клуба и сборной Хорватии Луки Модрича во втором тайме поединка против амстердамского клуба.
⚡️ Момент дня! ⚡️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 февраля 2019 г.
Лука Модрич во всей красе 🔥 #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/0vXsvmzD3C
Отметим, что ответные матчи этих пар состоятся 5-го марта - Реал на Сантьяго Бернабеу примет Аякс, а Тоттенхэм отправится в гости в Боруссию Д.
Вашему вниманию также видео голов и обзоры матчей Аякс - Реал и Тоттенхэм - Боруссия Д.
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