Тоттенхэм – Боруссия Д - 3:0 видео голов и обзор матча ЛЧ
Тоттенхэм не испытал проблем в матче против лидера Бундеслиги.
Лондонский Тоттенхэм на Уэмбли разгромил дортмундскую Боруссию, забив три безответных гола в ворота гостей.
Первый тайм был относительно спокойным и без голов, а вот после перерыва болельщики насладились роскошными голами и уверенной победой лондонцев.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Боруссия:
Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0
Голы: Сон, 47, Вертонген, 83, Льоренте, 86.
Тоттенхэм: Льорис - Альдервейрельд, Санчес, Вертонген - Уинкс, Фойт - Орье, Сиссоко (Ваньяма, 90+1), Моура (Льоренте, 84) - Эриксен - Сон Хын Мин (Ламела, 90).
Боруссия Д: Бюрки - Хакими, Топрак, Загаду (Шмельцер, 77), Диалло - Вистель, Дилэйни - Пулишич (Ларсен, 87), Дауд, Санчо (Геррейру, 88) - Гетце.
Предупреждения: Орье - Дилэйни.
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