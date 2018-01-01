Тоттенхэм – Боруссия Д - 3:0 видео голов и обзор матча ЛЧ

Тоттенхэм не испытал проблем в матче против лидера Бундеслиги.

Фернандо Льоренте забил третий гол в ворота Боруссии Д Getty Images

Лондонский Тоттенхэм на Уэмбли разгромил дортмундскую Боруссию, забив три безответных гола в ворота гостей.

Первый тайм был относительно спокойным и без голов, а вот после перерыва болельщики насладились роскошными голами и уверенной победой лондонцев.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Боруссия:

Тоттенхэм - Боруссия Д 3:0

Голы: Сон, 47, Вертонген, 83, Льоренте, 86.

Тоттенхэм: Льорис - Альдервейрельд, Санчес, Вертонген - Уинкс, Фойт - Орье, Сиссоко (Ваньяма, 90+1), Моура (Льоренте, 84) - Эриксен - Сон Хын Мин (Ламела, 90).

Боруссия Д: Бюрки - Хакими, Топрак, Загаду (Шмельцер, 77), Диалло - Вистель, Дилэйни - Пулишич (Ларсен, 87), Дауд, Санчо (Геррейру, 88) - Гетце.

Предупреждения: Орье - Дилэйни.