Аякс - Реал 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Амстердамский клуб не смог обыграть "сливочных" на своем поле.

Куртуа пропустил гол, который отменили из-за VAR Getty Images

Реал обыграл Аякс в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Амстердаме.

Хозяева первыми открыли счет в матче, однако гол отменили после использования VAR. После этого “сливочные“ завладели инициативой и забили гол, а при счете 1:1 сумели забить решающий мяч, выиграв гостевой поединок.

Смотрите видео голов и обзор матча Аякс - Реал:

Аякс - Реал 1:2

Голы: Зиех, 75 - Бензема, 60, Асенсио, 87

Аякс: Онана - Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико - ван де Беек, Шене (Дольберг, 73), де Йонг - Зиех, Тадич, Нерес

Реал: Куртуа - Карвахаль, Начо, Рамос, Регилон - Модрич, Каземиро, Кроос - Бэйл (Васкес, 61), Бензема (Асенсио, 73), Винисиус (М. Диас, 81)

Предупреждения: Зиех - Регилон, Васкес, Рамос.