Реал с трудом переиграл Аякс, вырвав победу на последних минутах

Впервые в истории Лиги чемпионов гол отменили из-за VAR.

Мадридский Реал выиграл у амстердамского Аякса со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась на Йохан Кройф Арене. “Сливочные“ перед матчем лишились основного центрбека Рафаэля Варана, а вот хозяева поля стартовым составом не удивили, впрочем, как и тактической схемой - обе команды вышли на поле в привычной для себя расстановке 4-3-3.

После стартового свистка Реал осел на своей половине поля, отдав инициативу в руки Аякса. Амстердамский клуб прессинговал соперника и штурмовал ворота Куртуа, практически не выпуская "сливочных" из штрафной.

Первый опасный момент был на 9-й минуте - Рамос допустил ошибку, что позволило Мазруи выйти на очное свидание с Куртуа, но он не сумел попасть в ворота. Мадридцы ответили опасным проходом и ударом Винисиуса на 14-й минуте, но Онана перевел мяч на угловой. На 26-й минуте Душан Тадич упустил великолепный момент: 30-летний серб вышел на отличную ударную позицию, но попал в штангу.

На 36-й минуте Зиех получил передачу от Ван де Беека, но пробил прямо во вратаря, заработав угловой, который мог перевернуть игру. Де Лигт после розыгрыша углового невзрачно пробил по воротам бельгийца, но Куртуа не смог зафиксировать мяч, после чего Тальяфико добил мяч в ворота. Казалось бы, вот оно, 1:0 в пользу Аякса, однако судья пересмотрел эпизод при помощи VAR и зафиксировал офсайд - впервые в истории ЛЧ гол отменили из-за VAR.

Второй тайм начался по схожему сценарию, но мадридцы сумели быстро вернуться в игру и начали создавать опасные моменты. На 60-й минуте "сливочные" наконец-то сумели открыть счет - Винисиус Жуниор изящно прорвался по левой бровке и ворвался в штрафную, затем отпасовал на Бензема, который отправил мяч в угол ворот.

Аякс бросился в атаку, наращивая давление, и сравнял счет уже на 75-й минуте поединка - Нерес прострелил на Зиеха, после чего форвард переправил мяч в ворота. Подопечные Солари настойчиво пытались забить второй гол и все же добились этого - на 87-й минуте Карвахаль получил передачу от Каземиро и сделал передачу в штрафную, где Марко Асенсио выиграл борьбу у Ван де Беека и забил решающий гол.

Финальный свисток Дамьера Скомины зафиксировал гостевую победу “сливочных“. Ответный поединок пройдет 5-го марта на Сантьяго Бернабеу.

Аякс - Реал 1:2

Голы: Зиех, 75 - Бензема, 60, Асенсио, 87

Аякс: Онана - Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико - ван де Беек, Шене (Дольберг, 73), де Йонг - Зиех, Тадич, Нерес

Реал: Куртуа - Карвахаль, Начо, Рамос, Регилон - Модрич, Каземиро, Кроос - Бэйл (Васкес, 61), Бензема (Асенсио, 73), Винисиус (М. Диас, 81)

Предупреждения: Зиех - Регилон, Васкес, Рамос.