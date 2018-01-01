Тоттенхэм разгромил Боруссию на Уэмбли

Подопечные Почеттино забили три безответных гола в ворота дортмундцев.

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм трижды огорчил дортмундскую Боруссию на Уэмбли.

Обе команды проводили этот матч без своих ключевых игроков атаки. Но если подопечные Маурисио Почеттино не заметили отсутствия Гарри Кейна и Деле Алли, то дортмундам, за которых не смогли выступить Марко Ройс и Пако Алькасер, весь матч не хватало виртуозного игрока для завершения атак.

Первый момент в матче возник на 10-й минуте: Уинкс вырезал передачу в штрафную на Сона, но Бюрки опередил корейца и отобрал мяч. Гости ответили почти сразу - Фойт потерял мяч в своей штрафной, чем немедленно воспользовался Пулишич, который вышел один на один с Льорисом, но не смог пробить вратаря.

С 35-й минуты Тоттенхэм постепенно перевел игру под свою диктовку. У подопечных Люсьена Фавра мало что получалось, было много брака в передачах. Момент у дортмундцев возник только в самом концев первой половины встречи, когда Санчо навесил в штрафную Тоттенхэма на Загаду, а тот головой переправил мяч в сторону ворот. Если бы не Льорис, то "шмели" смогли бы забить гол "в раздевалку". Можно смело сказать, что в первой тайме обеим командам не хватало креативности в завершающей стадии атак. Из-за этого они не имели большого количества моментов и игра была равной.

Сразу после перерыва Сон Хын Мин вывел Тоттенхэм вперед. Корейский форвард замкнул навесную передачу Яна Вертонгена, который подавал с левого фланга атаки. Получив преимущество в счете, Тоттенхэм успокоил игру. Команда Почеттино не спешила бросаться в атаку, выжидая моменты. В то же время немецкая команда старалась активно проводить атаки, пытаясь восстановить статус-кво. Так продолжалось практически весь второй тайм.

Второй и третий голы "шпоры" забили уже в конце матча. Сначала на 83-й минуте Ян Вертонген опередил Хакими и забил после подачи от Орье, а уже через три минуты вышедший на замену Фернандо Льоренте поставил точку в этом матче. Испанец точно пробил головой после подачи от Эриксена.

Таким образом, "шпоры" смогли уверенно обыграть Боруссию и теперь являются фаворитами этой пары на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится 5 марта в Дортмунде.

Тоттенхэм — Боруссия Д 3:0

Голы: Сон, 47, Вертонген, 83, Льоренте, 86.

Тоттенхэм: Льорис — Альдервейрельд, Санчес, Вертонген — Уинкс, Фойт — Орье, Сиссоко (Ваньяма, 90+1), Моура (Льоренте, 84) — Эриксен — Сон Хын Мин (Ламела, 90).

Боруссия Д: Бюрки — Хакими, Топрак, Загаду (Шмельцер, 77), Диалло — Вистель, Дилэйни — Пулишич (Ларсен, 87), Дауд, Санчо (Геррейру, 88) — Гетце.

Предупреждения: Орье — Дилэйни.