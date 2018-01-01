Гол в ворота Реала, который арбитр отменил после просмотра VAR

Аякс забил гол на 37-й минуте встречи.

Игроки Аякса празднуют гол перед тем, как судья его отметил Getty Images

Голландский Аякс на своем поле принимает мадридский Реал в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 37-й минуте поединка хозяева поля забили гол - Тибо Куртуа не удержал мяч после удара де Лигта, а Тальяфико добил мяч в ворота.

Однако Аякс не долго радовался - судья решил воспользоваться системой видеопомощи (VAR) и зафиксировал офсайд, в результате чего взятие ворот было отменено.

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