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Гол в ворота Реала, который арбитр отменил после просмотра VAR

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Аякс забил гол на 37-й минуте встречи.

Игроки Аякса празднуют гол перед тем, как судья его отметил
Игроки Аякса празднуют гол перед тем, как судья его отметил
Getty Images

Голландский Аякс на своем поле принимает мадридский Реал в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 37-й минуте поединка хозяева поля забили гол - Тибо Куртуа не удержал мяч после удара де Лигта, а Тальяфико добил мяч в ворота.

Однако Аякс не долго радовался - судья решил воспользоваться системой видеопомощи (VAR) и зафиксировал офсайд, в результате чего взятие ворот было отменено.

Следите за событиями матча Аякс - Реал в нашей онлайн трансляции.

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Теги: Аякс, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, гол, видео, футбол, VAR
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