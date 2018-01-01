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Экс-игрок МЮ: Погба повел себя очень глупо

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Пол Инс обрушился с критикой на полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Том Инс раскритиковал Поля Погба за удаление полученное в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ (0:2).

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“Погба очень сильно подвел МЮ в матче с ПСЖ. Он только завоевал любовь фанатов, но вместо того, чтобы сыграть как футболист топ-уровня, он поступил столь глупо.

Знаю, что Погба так повел себя из-за недовольства игрой и результатом. Однако, стоит отдать должное Маркиньосу, он был очень хорош, великолепно выполнил свою работу.

Думаю, тренеры других команд сделают выводы, как можно выключить из игры Погба. Поль в любом случае является настоящим лидером в команде Сульшера, поэтому его отсутствие в ответном матче разочаровывает“, — приводит слова Инса Daily Mail.

Напомним, что Манчестер Юнайтед уступил ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (0:2), а Поль Погба заработал удаление в концовке матча.

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Теги: Поль Погба, Пол Инс, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Лига Чемпионов, футбол
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