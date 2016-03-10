Тоттенхэм - Боруссия Д 0:0 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Тоттенхэм и Боруссия проведут первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду, 13 февраля, Тоттенхэм и Боруссия Д проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе Уэмбли и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм занял второе место в группе, пропустив Барселону и лишь по дополнительным показателям обойдя Интер. Боруссия Д выиграла группу, опередив Атлетико, Брюгге и Монако.

В преддверии матча у Тоттенхэма в лазарете находятся два лидера команды - Харри Кейн и Деле Алли. Что касается Боруссии, то у дортмундцев выбыли Мануль Аканжи, Леонардо Балерди и Марко Ройс.

Ранее команды пересекались на футбольном поле четыре раза. В статистике противостояний равенство - по две победы. В последний раз команды играли между собой в прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов.

Последние игры Тоттенхэма

10.02.19 Чемпионат Англии Тоттенхэм – Лестер – 3:1

02.02.19 Чемпионат Англии Тоттенхэм – Ньюкасл Юнайтед – 1:0

30.01.19 Чемпионат Англии Тоттенхэм – Уотфорд – 2:1

27.01.19 Кубок Лиги Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 2:0

24.01.19 Кубок Англии Челси – Тоттенхэм – 3:1 (2:1)

Последние игры Боруссии Д

09.02.19 Чемпионат Германии Боруссия Д – Хоффенхайм – 3:3

05.02.19 Кубо Германии Боруссия Д – Вердер – 3:4 (1:1)

02.02.19 Чемпионат Германии Айнтрахт Ф – Боруссия Д – 1:1

26.01.19 Чемпионат Германии Боруссия Д – Ганновер – 5:1

19.01.19 Чемпионат Германии РБ Лейпциг – Боруссия Д – 0:1

Очные встречи:

21.11.17 Лига чемпионов Боруссия Д – Тоттенхэм – 1:2

13.09.17 Лига чемпионов Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:1

17.03.16 ЛЕ Тоттенхэм – Боруссия Д – 1:2

10.03.16 ЛЕ Боруссия Д – Тоттенхэм – 3:0

Матч 1/8 Лиги чемпионов Тоттенхэм - Боруссия состоится 13 февраля в 22:00. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция встречи, которая будет доступна в этой новости.