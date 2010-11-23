Аякс - Реал 1:1 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Следите за событиями матча 1/8 финала Лиги чемпионов Аякс - Реал в нашей онлайн трансляции.

Аякс сыграет с Реалом в среду, 13-го февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится на стадионе Амстердам Арена в 22:00 по киевскому времени.

“Сливочные“ были триумфаторами турнира три года подряд и постараются завоевать очередной трофей. В группе Реал разобрался с Ромой, Викторией и ЦСКА, дважды уступил российскому клубу, но все равно занял первое место. Аякс был вторым в квартете с Баварией, Бенфикой и АЕКом, и не потерпел ни одного поражения.

Стоит отметить, что команды уже 12 раз встречались в еврокубках. Четыре раза победу одержал Аякс, но в последний раз это было еще в 1995 году. Реал выиграл последние 6 встреч с общим счетом 20:2.

В лазарете у Королевского клуба Люка Зидан, Хесус Вальехо, Маркос Льоренте и Иско, в то время как Аякс лишился резервного вратаря Бруно Варелу, а также на Лисандро Магаллана, Кареля Эйтинга и Хассане Банде.

Последние игры Аякса

09.02.19 Чемпионат Голландии Хераклес – Аякс – 1:0

02.02.19 Чемпионат Голландии Аякс – Венло – 6:0

27.01.19 Чемпионат Голландии Фейеноорд – Аякс – 6:2

24.01.19 Кубок Голландии Аякс – Херенвен – 3:1

20.01.19 Чемпионат Голландии Аякс – Херенвен – 4:4

Последние игры Реала

09.02.19 Чемпионат Испании Атлетико – Реал Мадрид – 1:3

06.02.19 Кубок Испании Барселона – Реал Мадрид – 1:1

03.02.19 Чемпионат Испании Реал Мадрид – Алавес – 3:0

31.01.19 Кубок Испании Жирона – Реал Мадрид – 1:3

27.01.19 Чемпионат Испании Эспаньол – Реал Мадрид – 2:4

Очные встречи:

04.12.12 Лига чемпионов Реал Мадрид – Аякс – 4:1

03.10.12 Лига чемпионов Аякс – Реал Мадрид – 1:4

07.12.11 Лига чемпионов Аякс – Реал Мадрид – 0:3

27.09.11 Лига чемпионов Реал Мадрид – Аякс – 3:0

23.11.10 Лига чемпионов Аякс – Реал Мадрид – 0:4

Матч 1/8 Лиги чемпионов Аякс - Реал состоится 13 февраля в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция встречи, которая будет доступна в этой новости.