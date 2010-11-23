Аякс - Реал 1:1 онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Аякс сыграет с Реалом в среду, 13-го февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится на стадионе Амстердам Арена в 22:00 по киевскому времени.
“Сливочные“ были триумфаторами турнира три года подряд и постараются завоевать очередной трофей. В группе Реал разобрался с Ромой, Викторией и ЦСКА, дважды уступил российскому клубу, но все равно занял первое место. Аякс был вторым в квартете с Баварией, Бенфикой и АЕКом, и не потерпел ни одного поражения.
Стоит отметить, что команды уже 12 раз встречались в еврокубках. Четыре раза победу одержал Аякс, но в последний раз это было еще в 1995 году. Реал выиграл последние 6 встреч с общим счетом 20:2.
В лазарете у Королевского клуба Люка Зидан, Хесус Вальехо, Маркос Льоренте и Иско, в то время как Аякс лишился резервного вратаря Бруно Варелу, а также на Лисандро Магаллана, Кареля Эйтинга и Хассане Банде.
Последние игры Аякса
09.02.19 Чемпионат Голландии Хераклес – Аякс – 1:0
02.02.19 Чемпионат Голландии Аякс – Венло – 6:0
27.01.19 Чемпионат Голландии Фейеноорд – Аякс – 6:2
24.01.19 Кубок Голландии Аякс – Херенвен – 3:1
20.01.19 Чемпионат Голландии Аякс – Херенвен – 4:4
Последние игры Реала
09.02.19 Чемпионат Испании Атлетико – Реал Мадрид – 1:3
06.02.19 Кубок Испании Барселона – Реал Мадрид – 1:1
03.02.19 Чемпионат Испании Реал Мадрид – Алавес – 3:0
31.01.19 Кубок Испании Жирона – Реал Мадрид – 1:3
27.01.19 Чемпионат Испании Эспаньол – Реал Мадрид – 2:4
Очные встречи:
04.12.12 Лига чемпионов Реал Мадрид – Аякс – 4:1
03.10.12 Лига чемпионов Аякс – Реал Мадрид – 1:4
07.12.11 Лига чемпионов Аякс – Реал Мадрид – 0:3
27.09.11 Лига чемпионов Реал Мадрид – Аякс – 3:0
23.11.10 Лига чемпионов Аякс – Реал Мадрид – 0:4
Матч 1/8 Лиги чемпионов Аякс - Реал состоится 13 февраля в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция встречи, которая будет доступна в этой новости.
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