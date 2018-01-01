Буффон: ПСЖ не фаворит в паре с МЮ

Именитый вратарь прокомментировал грядущий матч своей команды в Лиге Чемпионов.

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ближайшего матча своей команды в Лиге Чемпионов против Манчестер Юнайтед.

ПСЖ необходимо прибавить в психологическом плане. Во вторник нам предстоит очень важная и сложная игра, в которой нужно показать свой лучший футбол.

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Матч с Манчестер Юнайтед будет напряженным. Нам нужно подойти к этой встрече с особым настроем и сыграть сильнее, чем обычно.

Я не считаю ПСЖ фаворитом в этом противостоянии. Шансы обеих команд приблизительно равны, - цитирует Буффона издание Goal.

Напомним, Манчестер Юнайтед примет ПСЖ 12 февраля в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. В матче не сможет принять участие лидер парижан Неймар.