Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Буффон: ПСЖ не фаворит в паре с МЮ

Комментариев: 0
Именитый вратарь прокомментировал грядущий матч своей команды в Лиге Чемпионов.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ближайшего матча своей команды в Лиге Чемпионов против Манчестер Юнайтед.

ПСЖ необходимо прибавить в психологическом плане. Во вторник нам предстоит очень важная и сложная игра, в которой нужно показать свой лучший футбол.

Читай также: Верратти сможет сыграть против Манчестер Юнайтед

Матч с Манчестер Юнайтед будет напряженным. Нам нужно подойти к этой встрече с особым настроем и сыграть сильнее, чем обычно.

Я не считаю ПСЖ фаворитом в этом противостоянии. Шансы обеих команд приблизительно равны, - цитирует Буффона издание Goal.

Напомним, Манчестер Юнайтед примет ПСЖ 12 февраля в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. В матче не сможет принять участие лидер парижан Неймар.

Поделись:
Теги: Джанлуиджи Буффон, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Лига Чемипонов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь