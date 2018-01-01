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Коноплянка попал в заявку Шальке на матчи плей-офф Лиги чемпионов

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Украинец примет участие в еврокубковом турнире.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
schalke04.de

Немецкий Шальке подал в УЕФА заявку команды на матчи плей-офф самого престижного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов.

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В список игроков, которые примут участие в предстоящих поединках, был включен украинский полузащитник Евгений Коноплянка, который отыграл 5 матчей на групповом этапе и отметился результативной передачей.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Шальке сыграет с Манчестер Сити. Матчи состоятся 20-го февраля и 12-го марта. На нашем сайте можно посмотреть все пары 1/8 Лиги чемпионов.

Отметим, что в составе “горожан“ на матчи Лиги чемпионов также заявлен украинский футболист - защитник Александр Зинченко.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, Лига Чемпионов, заявка, футбол
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