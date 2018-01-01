Верратти сможет сыграть против Манчестер Юнайтед
Итальянец восстановился после травмы, полученной в январе.
Полузащитник Пари Сен-Жермен Марко Верратти оправился после повреждения лодыжки, полученного в матче французской Лиги 1 против Генгама.
На этой неделе Верратти начал тренироваться вместе с командой в общей группе.
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Ожидается, что центральный полузащитник сможет помочь своей команде в матчах плей-офф Лиги Чемпионов против английского Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне 26-летний итальянец провел 21 матч за парижан во всех турнирах.
Ранее стало известно, что ПСЖ в матчах против МЮ не сможет рассчитывать на Неймара.
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