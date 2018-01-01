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Верратти сможет сыграть против Манчестер Юнайтед

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Итальянец восстановился после травмы, полученной в январе.
Марко Верратти
Марко Верратти
Getty Images

Полузащитник Пари Сен-Жермен Марко Верратти оправился после повреждения лодыжки, полученного в матче французской Лиги 1 против Генгама.

На этой неделе Верратти начал тренироваться вместе с командой в общей группе.

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Ожидается, что центральный полузащитник сможет помочь своей команде в матчах плей-офф Лиги Чемпионов против английского Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне 26-летний итальянец провел 21 матч за парижан во всех турнирах.

Ранее стало известно, что ПСЖ в матчах против МЮ не сможет рассчитывать на Неймара.

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Теги: Марко Верратти, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, травма, футбол
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