Верратти сможет сыграть против Манчестер Юнайтед

Итальянец восстановился после травмы, полученной в январе.

Полузащитник Пари Сен-Жермен Марко Верратти оправился после повреждения лодыжки, полученного в матче французской Лиги 1 против Генгама.

На этой неделе Верратти начал тренироваться вместе с командой в общей группе.

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Ожидается, что центральный полузащитник сможет помочь своей команде в матчах плей-офф Лиги Чемпионов против английского Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне 26-летний итальянец провел 21 матч за парижан во всех турнирах.

Ранее стало известно, что ПСЖ в матчах против МЮ не сможет рассчитывать на Неймара.