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В плей-офф еврокубков могут отменить правило выездного гола

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Исполком УЕФА собирается поднять этот вопрос на ближайшем заседании.
УЕФА
УЕФА
Getty Images

УЕФА собирается отменить правило выездного гола, действующее в двухматчевых противостояниях в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Исполнительный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос и посоветует отменить правило на заседании конгресса организации в Риме 6 февраля, сообщает Kicker.

Ранее правило выездного гола было отменено в Англии. В полуфинале Кубка английской лиги сразу после основного времени Челси и Тоттенхэм в ответном полуфинале (2:1, 0:1 - первый матч) была назначена серия пенальти.

Отметим, что международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил ассоциациям отказываться от правила выездного гола и овертаймов.

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Теги: футбол, УЕФА, Лига Чемпионов, Лига Европы
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Источник: www.kicker.de

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