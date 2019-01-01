В плей-офф еврокубков могут отменить правило выездного гола

Исполком УЕФА собирается поднять этот вопрос на ближайшем заседании.

УЕФА собирается отменить правило выездного гола, действующее в двухматчевых противостояниях в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Исполнительный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос и посоветует отменить правило на заседании конгресса организации в Риме 6 февраля, сообщает Kicker.

Ранее правило выездного гола было отменено в Англии. В полуфинале Кубка английской лиги сразу после основного времени Челси и Тоттенхэм в ответном полуфинале (2:1, 0:1 - первый матч) была назначена серия пенальти.

Отметим, что международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил ассоциациям отказываться от правила выездного гола и овертаймов.