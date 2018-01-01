Манчестер Сити включил Зинченко в заявку на матчи Лиги чемпионов

Украинец сможет принять участие в престижном еврокубковом турнире.

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в заявку команды на Лигу чемпионов.

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Как сообщает пресс-служба “горожан“, украинец был включен в заявку как защитник. В текущем сезоне Лиги чемпионов Зинченко сыграл в трех матчах, в которых отметился голевой передачей.

Заявка Манчестер Сити на матчи ЛЧ twitter.com/ManCity

Напомним, Манчестер Сити сыграет с Шальке в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Все пары этой стадии турнира можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что гол Александра Зинченко претендует на звание лучшего в Манчестер Сити в январе.