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Манчестер Сити включил Зинченко в заявку на матчи Лиги чемпионов

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Украинец сможет принять участие в престижном еврокубковом турнире.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в заявку команды на Лигу чемпионов.

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Как сообщает пресс-служба “горожан“, украинец был включен в заявку как защитник. В текущем сезоне Лиги чемпионов Зинченко сыграл в трех матчах, в которых отметился голевой передачей.

Заявка Манчестер Сити на матчи ЛЧ
Заявка Манчестер Сити на матчи ЛЧ
twitter.com/ManCity

Напомним, Манчестер Сити сыграет с Шальке в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Все пары этой стадии турнира можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что гол Александра Зинченко претендует на звание лучшего в Манчестер Сити в январе.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, футбол, заявка
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