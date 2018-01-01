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Неймар пропустит первый матч плей-офф Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед

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Скорее всего, бразилец восстановится к ответному поединку с "красными дьяволами".
Неймар
Неймар
Getty Images

Форвард ПСЖ Неймар не сможет помочь своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, который состоится 12-го февраля.

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По информации RMC Sport, бразилец все еще не может опираться на травмированную ногу и ему требуется некоторое время на восстановления. В то же время источник сообщает, что в ответном матче, который состоится 6-го марта, Неймар, скорее всего, уже сыграет.

Напомним, в матче Кубка Франции Неймар травмировал правую ногу, на которой ему в прошлом году сделали операцию.

После этого отец бразильца раскритиковал судей, которые не защищают его сына на поле.

По словам наставника ПСЖ Томаса Тухеля, у Неймара очень серьезная травма.

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Теги: Неймар, ПСЖ, травма, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, футбол
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