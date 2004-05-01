Моуринью рассказал, как скрывался от УЕФА в ящике с грязным бельем

Португальский специалист признался в обмане сотрудников УЕФА.

Бывший тренер Челси Жозе Моуринью рассказал, что будучи тренером лондонской команды в сезоне 2004/05, он пошел на некоторые хитрости.

Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии португалец был дисквалифицирован в игре 1/8 финала против Барселоны за неподобающее поведение и не мог находиться в раздевалке с командой.

После этого распространились слухи, что у Моуринью получилось обойти запрет и он проник в раздевалку в корзине для грязного белья.

“Это правда, я действительно находился в той корзине. Я не помню, каким образом я придумал эту идею, но я точно знал, что мне нужно было быть рядом с командой, и я это сделал.

В раздевалку я приехал еще днем и пробыл там около пяти часов. Меня никто не заметил, я просто сидел и ждал, когда приедут мои игроки. Тут не было ничего сложного, главная загвоздка была в том, как уйти со стадиона.

Стюарт, наш администратор, помог мне залезть в корзину для белья и слегка приоткрыл мне крышку, чтобы у меня была возможность дышать. Однако затем он вышел из раздевалки, и за ним пошли сотрудники УЕФА, поэтому он был вынужден закрыть крышку полностью. Я там практически не мог дышать, а когда он вновь открыл крышку, я чуть не умирал“, - цитирует Моуринью beIN SPORTS.

Ранее Моуринью назвал лучшую команду, с которой он когда-либо работал.