УЕФА показал официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов
На стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2018/19 будет использован мяч от компании Adidas.
Уже 12 февраля стартуют первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19, а финальный матч состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.
В преддверии старта матчей плей-офф пресс-служба УЕФА представила официальный мяч от компании Adidas, который будет использоваться в поединках еврокубкового турнира.
Here it is! 😍— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 января 2019 г.
⚽️ @adidasfootball's official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreate pic.twitter.com/le2eNnJL2q
Ранее сообщалось, что УЕФА официально утвердил место проведения матча Шахтер - Айнтрахт.
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