На стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2018/19 будет использован мяч от компании Adidas.

Уже 12 февраля стартуют первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19, а финальный матч состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

В преддверии старта матчей плей-офф пресс-служба УЕФА представила официальный мяч от компании Adidas, который будет использоваться в поединках еврокубкового турнира.

Ранее сообщалось, что УЕФА официально утвердил место проведения матча Шахтер - Айнтрахт.