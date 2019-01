Уже 12 февраля стартуют первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19, а финальный матч состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

В преддверии старта матчей плей-офф пресс-служба УЕФА представила официальный мяч от компании Adidas, который будет использоваться в поединках еврокубкового турнира.

Here it is! 😍

⚽️ @adidasfootball's official #UCL match ball for the knockout stages! #DareToCreate pic.twitter.com/le2eNnJL2q