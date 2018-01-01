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Роббен: Ливерпуль - фаворит Лиги Чемпионов

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Хавбек Баварии высказался по поводу предстоящих матчей его команды против Ливерпуля в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Арьен Роббен
Арьен Роббен
Getty Images

Полузащитник мюнхенского клуба Арьен Роббен поделился своими ожиданиями от двухматчевого противостояния с Ливерпулем.

“Ливерпуль снова в отличной форме, как и в прошлом году, когда они сумели дойти до финала Лиги чемпионов.

Я считаю, что Ливерпуль — фаворит в борьбе за победу в Лиге чемпионов и в нынешнем сезоне. 

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Для Баварии встреча с Ливерпулем, наверное, худший из возможных вариантов жеребьевки, но с другой стороны это большой вызов. Мы должны сосредоточиться на себе и усердно работать. Я уверен, что Ливерпулю будет очень нелегко“, — приводит слова Роббена Liverpool Echo.

Напомним, что 17 декабря состоялась жеребьевка стадии плей-офф Лиги Чемпионов. Первые матчи состоятся 12/13 и 19/20 февраля, а ответные 5/6 и 12/13 марта.

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Теги: Арьен Роббен, Бавария Мюнхен, Ливерпуль, Лига Чемпионов, футбол
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