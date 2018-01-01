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Шевченко: Вместе с Роналду Ювентус может выиграть Лигу чемпионов

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Главный тренер сборной Украины считает, что именно такого футболиста, как Роналду, и не хватало туринцам.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу роли Криштиану Роналду в Ювентусе.

“Может ли Ювентус выиграть Лигу чемпионов? Конечно да. Особенно с Криштиану Роналду. Это именно тот игрок, которого Ювентусу очень не хватало. Я всегда был его поклонником, Роналду невероятно трудолюбивый и талантливый футболист.

Ювентус и до этого был очень сильным, но сейчас он является одним из фаворитов Лиги чемпионов, - сказал Шевченко.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус встретится с мадридским Атлетико.

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Теги: футбол, Андрей Шевченко, Ювентус, Лига чемпионов, Криштиану Роналду
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Источник: www.gazzetta.it

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