Шевченко: Вместе с Роналду Ювентус может выиграть Лигу чемпионов
Главный тренер сборной Украины считает, что именно такого футболиста, как Роналду, и не хватало туринцам.
Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу роли Криштиану Роналду в Ювентусе.
“Может ли Ювентус выиграть Лигу чемпионов? Конечно да. Особенно с Криштиану Роналду. Это именно тот игрок, которого Ювентусу очень не хватало. Я всегда был его поклонником, Роналду невероятно трудолюбивый и талантливый футболист.
Ювентус и до этого был очень сильным, но сейчас он является одним из фаворитов Лиги чемпионов, - сказал Шевченко.
Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов Ювентус встретится с мадридским Атлетико.
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