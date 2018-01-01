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Президент Атлетико: Мы уважаем Роналду, но мы его не боимся

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Функционер поделился мыслями относительно противостояния с Ювентусом в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.
Энрике Сересо
Энрике Сересо
Getty Images

Президент мадридского Атлетико Энрике Сересо поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, где, по результатам жеребьевки, испанцы сыграют против Ювентуса.

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“Ювентус – это одна из лучших команд в Европе, но мы постараемся их обыграть. Наши клубы очень уважительно друг ко другу относятся. Я думаю, что команда, которая выиграет в нашей паре, дойдет до финала. Надеюсь, это будем мы.

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Роналду? Мы очень много раз играли против него. Мы уважаем его, но мы его не боимся. Он потрясающий игрок, который доказывает свою ценность в Ювентусе. Роналду входит в пятерку лучших игроков мира вместе с Месси, Гризманном, Неймаром и Мбаппе. Криштиану - настоящий лидер", - приводит слова Сересо Football Italia.

Ранее спортивный директор Ювентуса Павел Недвед заявил, что команде не повезло со жребием в Лиге чемпионов.

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Теги: Энрике Сересо, Атлетико Мадрид, Криштиану Роналду, Ювентус, Лига Чемпионов, футбол
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