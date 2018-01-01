Клопп назвал своего фаворита текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп считает, что в этом году турнир может выиграть Ювентус.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал туринский Ювентус фаворитом Лиги чемпионов.

"Бавария - это невероятно сильный соперник, но я считаю, что самой подготовленной командой на данный момент является Ювентус. И дело не только в том, что там играет Роналду.

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Игроки туринского клуба весьма опытные, а для некоторых этот год является последним шансом на победу. И они сделают все возможное, чтобы достичь этого. К счастью, до февраля я об этом могу не думать", - приводит слова Клоппа La Gazzetta dello Sport.

Напомним, по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет с Баварией, а Ювентус - с мадридским Атлетико.

Ранее Юрген Клопп заявил, что борьба за чемпионство в АПЛ еще впереди.