Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Клопп назвал своего фаворита текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп считает, что в этом году турнир может выиграть Ювентус.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал туринский Ювентус фаворитом Лиги чемпионов.

"Бавария - это невероятно сильный соперник, но я считаю, что самой подготовленной командой на данный момент является Ювентус. И дело не только в том, что там играет Роналду.

Читай также: Салах заявил Ливерпулю, что покинет команду, если клуб подпишет игрока из Израиля - СМИ

Игроки туринского клуба весьма опытные, а для некоторых этот год является последним шансом на победу. И они сделают все возможное, чтобы достичь этого. К счастью, до февраля я об этом могу не думать", - приводит слова Клоппа La Gazzetta dello Sport.

Напомним, по результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет с Баварией, а Ювентус - с мадридским Атлетико.

Ранее Юрген Клопп заявил, что борьба за чемпионство в АПЛ еще впереди.

Поделись:
Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Ювентус, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь