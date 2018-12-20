Сульшер: Хотим заложить фундамент и с уверенностью подойти к поединку с ПСЖ

И.о. главного тренера МЮ признался, что следил за жеребьевкой.

И.о. главного тренера Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я следил за жеребьевкой, даже не подозревая, как все сложится в Манчестер Юнайтед.

Сыграть с ПСЖ - фантастическая возможность. Это будет один из особенных вечеров на Олд Траффорд. Мы получили в соперники одних из лучших футболистов мира: Неймара, Мбаппе и Кавани. С нетерпением жду этой встречи, но впереди еще много матчей, которые будут предшествовать той встрече.

Для начала хотим заложить фундамент и с уверенностью подойти к поединку с ПСЖ. Если удастся это сделать, будет превосходно", - цитирует норвежского специалиста FourFourTwo.

Ранее стало известно, сколько денег МЮ выделит Сульшеру на зимние трансферы.