Ракитич стал автором лучшего гола на групповой стадии Лиги чемпионов

Гол полузащитника Барселоны Ивана Ракитича в матче 2-го тура группового турнира ЛЧ против Тоттенхэма​ (4:2) признан лучшим за всю групповую стадию турнира, сообщает УЕФА на своей странице в Twitter.

✨ You voted @ivanrakitic's spectacular volley against Tottenham to win #UCL Goal Of The Group Stage!



Bravo, Ivan! 👏 pic.twitter.com/Zd6k48vdjX