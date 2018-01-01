Неймар: Смена тренера в Манчестер Юнайтед изменит философию игры команды

Звезда ПСЖ прокомментировал предстоящие игры с Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.

В понедельник, 17 декабря, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которая ПСЖ сыграет с Манчестер Юнайтед. Предстоящие матчи прокомментировал форвард парижского клуба Неймар.

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“Я положительно отношусь к итогам жеребьевки. Это будут масштабные игры, в которых сыграют два отличных клуба. Мы знаем сильные стороны Манчестер Юнайтед, знаем его игроков. Да, у них произошла смена тренера, которая изменит философию игры команды.

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Соперник изменится, но мы знаем уровень игроков, играющих в Манчестер Юнайтед. Я люблю играть в таких играх. Я рад, что мы сыграем именно с манкунианцами“, - приводит слова Неймара пресс-служба ПСЖ.

Первый матч команды проведут 12 февраля в Манчестере, а ответный - 6 марта в Париже.

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед отправил в отставку Жозе Моуринью и назначил на его место Оле-Гуннара Сульшера.