Месси: Посмотрев игры Лиона понимаешь, что будет непросто

Лидер Барселоны прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Капитан и форвард Барселоны Лионель Месси прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по результату которой “сине-гранатовым“ предстоит сыграть с Лионом.

“Это сложный жребий. Возможно, Лион нельзя отнести к сильнейшим клубам Европы, если мы будем смотреть на состав. Но посмотрев их игры мы понимаем, что нам будет непросто.

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Лион боролся с Манчестер Сити в группе, а это одна из лучших команд в мире. Конечно, до февраля еще много времени, всякое может случится, но мы знаем, это это будут тяжелые игры“, - приводит слова Месси Sport.es.

Отметим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов команды проведут в Лионе 19 февраля, а ответный - в Барселоне 13 марта.

Стоит сказать, что Лион и Барселона 6 раз встречались в еврокубках - “сине-гранатовые“ 4 раза одержали победу и 2 раза сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси получил 5-ю Золотую бутсу в карьере.