Недвед: Ювентусу не повезло со жребием

Спортивный директор итальянского клуба считает, что им попалась очень сильная команда.

Спортивный директор Ювентуса Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Нам не повезло с жеребьевкой. Ювентусу досталась сильнейшая команда из числа занявших вторые места. Но у нас сильная команда, в любом случае мы постараемся пройти дальше. Нам понадобится удача.

Мы рассчитываем не только на Роналду.

С Атлетико будет нелегко, у них сбалансированная команда. Они могут хорошо защищаться и создавать проблемы с помощью Диего Косты и Гризманна.

Я думаю, что это будет боевых матча, возможно, с небольшим количеством голов“, - цитирует чеха пресс-служба УЕФА.