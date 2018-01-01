Недвед: Ювентусу не повезло со жребием
Спортивный директор итальянского клуба считает, что им попалась очень сильная команда.
Спортивный директор Ювентуса Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
“Нам не повезло с жеребьевкой. Ювентусу досталась сильнейшая команда из числа занявших вторые места. Но у нас сильная команда, в любом случае мы постараемся пройти дальше. Нам понадобится удача.
Мы рассчитываем не только на Роналду.
С Атлетико будет нелегко, у них сбалансированная команда. Они могут хорошо защищаться и создавать проблемы с помощью Диего Косты и Гризманна.
Я думаю, что это будет боевых матча, возможно, с небольшим количеством голов“, - цитирует чеха пресс-служба УЕФА.
Полная версия правил