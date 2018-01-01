Динамо U-19 сыграет с Ювентусом в стыковом матче Юношеской Лиги УЕФА
Поединок состоится 19 или 20 февраля в Киеве.
В результате жеребьевки, которая состоялась в Ньоне, соперником Динамо U-19 в Юношеской Лиге УЕФА стал Ювентус.
Единственный матч состоится в Киеве 19 или 20 февраля.
В предыдущем раунде киевский клуб прошел Андерлехт.
В одной группе с Ювентусом играли Манчестер Юнайтед, Валенсия и Янг Бойз. Туринцы набрали 10 очков и заняли второе место, пропустив Манчестер Юнайтед.
Основная команда Динамо встретится в 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса.
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