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Динамо U-19 сыграет с Ювентусом в стыковом матче Юношеской Лиги УЕФА

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Поединок состоится 19 или 20 февраля в Киеве.
Динамо U-19 сыграет с Ювентусом
Динамо U-19 сыграет с Ювентусом
ФК Динамо

В результате жеребьевки, которая состоялась в Ньоне, соперником Динамо U-19 в Юношеской Лиге УЕФА стал Ювентус.

Единственный матч состоится в Киеве 19 или 20 февраля.

В предыдущем раунде киевский клуб прошел Андерлехт.

В одной группе с Ювентусом играли Манчестер Юнайтед, Валенсия и Янг Бойз. Туринцы набрали 10 очков и заняли второе место, пропустив Манчестер Юнайтед.

Основная команда Динамо встретится в 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса.

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Теги: футбол, Юношеская лига УЕФА, Динамо, Ювентус
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