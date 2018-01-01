Динамо U-19 сыграет с Ювентусом в стыковом матче Юношеской Лиги УЕФА

Поединок состоится 19 или 20 февраля в Киеве.

В результате жеребьевки, которая состоялась в Ньоне, соперником Динамо U-19 в Юношеской Лиге УЕФА стал Ювентус.

Единственный матч состоится в Киеве 19 или 20 февраля.

В предыдущем раунде киевский клуб прошел Андерлехт.

В одной группе с Ювентусом играли Манчестер Юнайтед, Валенсия и Янг Бойз. Туринцы набрали 10 очков и заняли второе место, пропустив Манчестер Юнайтед.

Основная команда Динамо встретится в 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса.