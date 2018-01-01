Тухель: Моя команда может победить на Олд Траффорд
Немецкий специалист считает, что это будет серьезное испытание.
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где парижане встретятся с английским Манчестер Юнайтед.
“У нас достаточно сильная команда, которая способна победить на Олд Траффорд. Нас ждет серьезное испытание, потому что это 1/8 финала.
У МЮ есть богатый опыт выступлений в этом турнире, он несколько раз выигрывал Лигу чемпионов. У меня нейтральное отношение к итогам жеребьевки“, - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
12 февраля 2019 года Манчестер Юнайтед примет ПСЖ. Ответный поединок состоится 6 марта в Париже.
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