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Тухель: Моя команда может победить на Олд Траффорд

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Немецкий специалист считает, что это будет серьезное испытание.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где парижане встретятся с английским Манчестер Юнайтед.

“У нас достаточно сильная команда, которая способна победить на Олд Траффорд. Нас ждет серьезное испытание, потому что это 1/8 финала.

У МЮ есть богатый опыт выступлений в этом турнире, он несколько раз выигрывал Лигу чемпионов. У меня нейтральное отношение к итогам жеребьевки“, - цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

12 февраля 2019 года Манчестер Юнайтед примет ПСЖ. Ответный поединок состоится 6 марта в Париже.

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Теги: футбол, Томас Тухель, ПСЖ, МЮ, Лига чемпионов
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Источник: uefa.com

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