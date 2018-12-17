Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: Лион сыграет с Барселоной, МЮ сразится с ПСЖ

В Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой стали известны все пары крупнейшего еврокубкового турнира.

Все команды разбили на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест. Клубы, которые представляют одну ассоциацию, а также те, что играли в одной группе, развели по разным парам.

Украинские клубы не были представлены в жеребьевке. Единственный наш представитель, вышедший в групповой этап - Шахтер, занял третье место в группе и отправился в Лигу Европы.

1/8 финала Лиги чемпионов. Пары:

Шальке - Манчестер Сити

Атлетико Мадрид - Ювентус

Манчестер Юнайтед - ПСЖ

Тоттенхэм - Боруссия Д

Лион - Барселона

Рома - Порто

Аякс - Реал Мадрид

Ливерпуль - Бавария

Первые матчи состоятся 12/13 и 19/20 февраля, а ответные 5/6 и 12/13 марта.