Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: Лион сыграет с Барселоной, МЮ сразится с ПСЖ
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой стали известны все пары крупнейшего еврокубкового турнира.
Все команды разбили на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест. Клубы, которые представляют одну ассоциацию, а также те, что играли в одной группе, развели по разным парам.
Украинские клубы не были представлены в жеребьевке. Единственный наш представитель, вышедший в групповой этап - Шахтер, занял третье место в группе и отправился в Лигу Европы.
1/8 финала Лиги чемпионов. Пары:
Шальке - Манчестер Сити
Атлетико Мадрид - Ювентус
Манчестер Юнайтед - ПСЖ
Тоттенхэм - Боруссия Д
Лион - Барселона
Рома - Порто
Аякс - Реал Мадрид
Ливерпуль - Бавария
Первые матчи состоятся 12/13 и 19/20 февраля, а ответные 5/6 и 12/13 марта.
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