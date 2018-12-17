Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: Лион сыграет с Барселоной, МЮ сразится с ПСЖ

Комментариев: 1
В Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов.
Стали известны все пары 1/8 финала ЛЧ
Стали известны все пары 1/8 финала ЛЧ
uefa.com

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой стали известны все пары крупнейшего еврокубкового турнира.

Все команды разбили на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест. Клубы, которые представляют одну ассоциацию, а также те, что играли в одной группе, развели по разным парам.

Украинские клубы не были представлены в жеребьевке. Единственный наш представитель, вышедший в групповой этап - Шахтер, занял третье место в группе и отправился в Лигу Европы.

1/8 финала Лиги чемпионов. Пары:

Шальке - Манчестер Сити
Атлетико Мадрид - Ювентус
Манчестер Юнайтед - ПСЖ
Тоттенхэм - Боруссия Д
Лион - Барселона
Рома - Порто
Аякс - Реал Мадрид
Ливерпуль - Бавария

Первые матчи состоятся 12/13 и 19/20 февраля, а ответные 5/6 и 12/13 марта.

Поделись:
Теги: Лига Чемпионов, футбол, жеребьевка, плей-офф
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
xxvekFox    17.12.2018, 13:49
Оценка:  +1
xxvekFox
Англия - Германия: стенка на стенку!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь