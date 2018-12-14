Мюллер извинился перед Тальяфико за грубый фол

В матче против Аякса немец получил красную карточку.

Футболист Баварии Томас Мюллер, который в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против Аякса (3:3) ударил ногой в голову защитника Николаса Тальяфико, принес ему извинения.

Удар в стиле каратэ от Томаса Мюллера Getty Images

Auf diesem Wege möchte ich mich bei Nico Tagliafico für den gestrigen Vorfall entschuldigen. Das war keine Absicht. Gute Besserung 👍🏼 pic.twitter.com/TsMcOxdlpi — Thomas Müller (@esmuellert_) 13 декабря 2018 г.

“Хочу извиниться перед Нико Тальяфико за вчерашний инцидент. В этом не было злого умысла. Поправляйся“, - написал немец на своей странице в соцсети Twitter.

За этот фол Мюллер получил прямую красную карточку и уже точно не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.