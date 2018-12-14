Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мюллер извинился перед Тальяфико за грубый фол

Комментариев: 1
В матче против Аякса немец получил красную карточку.
Томас Мюллер
Томас Мюллер
goal.com

Футболист Баварии Томас Мюллер, который в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против Аякса (3:3) ударил ногой в голову защитника Николаса Тальяфико, принес ему извинения.

Удар в стиле каратэ от Томаса Мюллера
Удар в стиле каратэ от Томаса Мюллера
Getty Images

“Хочу извиниться перед Нико Тальяфико за вчерашний инцидент. В этом не было злого умысла. Поправляйся“, - написал немец на своей странице в соцсети Twitter.

За этот фол Мюллер получил прямую красную карточку и уже точно не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

Поделись:
Теги: Томас Мюллер, Бавария, Аякс, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: twiter.com

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  14.12.2018, 21:01
Оценка:  0
гость
лошара
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь