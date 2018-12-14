Мюллер извинился перед Тальяфико за грубый фол
В матче против Аякса немец получил красную карточку.
Футболист Баварии Томас Мюллер, который в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против Аякса (3:3) ударил ногой в голову защитника Николаса Тальяфико, принес ему извинения.
Auf diesem Wege möchte ich mich bei Nico Tagliafico für den gestrigen Vorfall entschuldigen. Das war keine Absicht. Gute Besserung 👍🏼 pic.twitter.com/TsMcOxdlpi— Thomas Müller (@esmuellert_) 13 декабря 2018 г.
“Хочу извиниться перед Нико Тальяфико за вчерашний инцидент. В этом не было злого умысла. Поправляйся“, - написал немец на своей странице в соцсети Twitter.
За этот фол Мюллер получил прямую красную карточку и уже точно не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Полная версия правил