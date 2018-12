Полузащитника Манчестер Сити признали игроком недели в Лиге чемпионов

Футболист Манчестер Сити Лерой Сане стал лучшим игроком недели по итогам финального тура Лиги чемпионов, сообщает УЕФА.

Сане отметился дублем в ворота немецкого Хоффенхайма (2:1), а его клуб вышел в плей-офф ЛЧ с первого места.

