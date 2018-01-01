Мюллера могут наказать за прием в стиле карате в матче против Аякса

Томас Мюллер получил прямую красную карточку.

Нападающий Томас Мюллер грубо сыграл против игрока Аякса Николаса Тальяфико на 75-й минуте матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Футболист в прыжке ударил соперника ногой в голову, нанеся ему травму. За это Мюллер получил прямую красную карточку и уже точно не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает efe.com, за такую грубую игру дисциплинарный комитет может дополнительно наказать Мюллера на 1-2 матча.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Аякс - Бавария, в котором было забито 6 мячей, из них - 2 с пенальти и 1 автогол, а также было показано две красных карточки.

Отметим, что Бавария заняла первое место в группе E и уже в понедельник, 17-го декабря узнает своего соперника в плей-офф. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция жеребьевки Лиги чемпионов.