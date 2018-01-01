УЕФА накажет Шахтер за поведение фанатов во время матча с Лионом

Заседание по делу назначено на 21 февраля 2019 года.

Тайсон в матче против Лиона ФК Шахтер

УЕФА накажет донецкий Шахтер за поведение болельщиков на НСК Олимпийский во время заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против Лиона.

Напомним, перед началом поединка на стадионе был вывешен баннер с надписью: “Шахтер вам здесь не рады“.

Смотри также: Шахтер - Лион 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Также фанаты использовали пиротехнические средства и метали их на поле стадиона, из-за чего арбитру встречи пришлось дать стартовый свисток несколькими минутами позже.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, решение о мере наказания для Шахтера будет принято на заседании дисциплинарного комитета 21 февраля 2019 года.

Отметим, что ультрас Динамо уже объяснил свое поведение на матче Шахтер - Лион.

Напомним, поединок завершился вничью, и “горняки“ вылетели в Лигу Европы. Шахтер будет несеянным во время жеребьевки 1/16 Лиги Европы, которая состоится 17-го декабря.