УЕФА накажет Шахтер за поведение фанатов во время матча с Лионом
УЕФА накажет донецкий Шахтер за поведение болельщиков на НСК Олимпийский во время заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против Лиона.
Напомним, перед началом поединка на стадионе был вывешен баннер с надписью: “Шахтер вам здесь не рады“.
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Также фанаты использовали пиротехнические средства и метали их на поле стадиона, из-за чего арбитру встречи пришлось дать стартовый свисток несколькими минутами позже.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, решение о мере наказания для Шахтера будет принято на заседании дисциплинарного комитета 21 февраля 2019 года.
Отметим, что ультрас Динамо уже объяснил свое поведение на матче Шахтер - Лион.
Напомним, поединок завершился вничью, и “горняки“ вылетели в Лигу Европы. Шахтер будет несеянным во время жеребьевки 1/16 Лиги Европы, которая состоится 17-го декабря.
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