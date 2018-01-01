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Президент Лиона: Я же говорил, что мы сильнее Шахтера

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Французский клуб не потерпел ни одного поражения на групповой стадии Лиги чемпионов.
Жан-Мишель Ола
Жан-Мишель Ола
ol.fr

Президент Лиона Жан-Мишель Ола прокомментировал исход заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера (1:1).

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"Я уже говорил ранее, что наша команда сильнее Шахтера. Возможно, я сказал это преждевременно, но я в этом не сомневался.

Мы вышли из своей группы непобежденными, и я не сомневался, что мы окажемся в плей-офф Лиги чемпионов", - приводит слова Ола пресс-служба Лиона.

Напомним, матч Шахтер - Лион завершился вничью, что позволило французам занять вторую строчку в группе F и стать последним участником плей-офф Лиги чемпионов.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Шахтер - Лион.

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Теги: Лион, Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, футбол
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