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Валенсия - Манчестер Юнайтед 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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МЮ проиграл заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Валенсии.

Валенсия - МЮ: видео голов
Валенсия - МЮ: видео голов
Getty Images

Валенсия на своем поле обыграла Манчестер Юнайтед в рамках финального матча группового этапа Лиги чемпионов, однако несмотря на это испанский клуб занял третью строчку в группе H и продолжит выступление в Лиге Европы.

Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия - МЮ:

Валенсия - Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Солер, 17, Джонс, 47 (автогол) - Рашфорд, 87

Валенсия: Доменек - Пиччини, Везу, Диакаби, Латорре (Гарай, 51) - Солер, Парехо, Кондогбия, Черышев (Торрес, 66) - Батшуайи, Мина (Родриго, 68)

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Валенсия, Джонс, Байи, Рохо (Янг, 46) - Феллаини, Погба - Перейра, Мата, Фред (Рашфорд, 57) - Лукаку (Лингард, 69)

Предупреждения: Латорре - Валенсия, Байи, Рашфорд

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Теги: Валенсия, Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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