Валенсия - Манчестер Юнайтед 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
МЮ проиграл заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Валенсии.
Валенсия на своем поле обыграла Манчестер Юнайтед в рамках финального матча группового этапа Лиги чемпионов, однако несмотря на это испанский клуб занял третью строчку в группе H и продолжит выступление в Лиге Европы.
Смотрите видео голов и обзор матча Валенсия - МЮ:
Валенсия - Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Солер, 17, Джонс, 47 (автогол) - Рашфорд, 87
Валенсия: Доменек - Пиччини, Везу, Диакаби, Латорре (Гарай, 51) - Солер, Парехо, Кондогбия, Черышев (Торрес, 66) - Батшуайи, Мина (Родриго, 68)
Манчестер Юнайтед: Ромеро - Валенсия, Джонс, Байи, Рохо (Янг, 46) - Феллаини, Погба - Перейра, Мата, Фред (Рашфорд, 57) - Лукаку (Лингард, 69)
Предупреждения: Латорре - Валенсия, Байи, Рашфорд
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