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Янг Бойз - Ювентус 2:1 видео голов и обзор матча ЛЧ

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Янг Бойз сумел вырвать единственную победу в заключительном матче группового тура Лиги чемпионов.

Янг Бойз - Ювентус: видео голов
Янг Бойз - Ювентус: видео голов
twitter.com/juventusfc

Ювентус отправился в гости к Янг Бойз в статусе фаворита 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, однако клуб из Швейцарии сумел удивить соперника, открыв счет ударом с пенальти на 30-й минуте встречи.

К середине второго тайма Янг Бойз вели уже с преимуществом в два мяча, однако Дибала сумел сократить отставание, но этого не хватило Ювентусу для успеха, но туринцы все равно возглавили группу H.

Смотрите видео голов и обзор матча Янг Бойз - Ювентус:

Янг Бойз - Ювентус 2:1
Голы: Оаро, 30 (пен.), 68 - Дибала, 80.

Янг Бойз: Вольфли - Мбабу, Камара, Бенито, Гарсия - Соу (Вютрих, 90+1), Лаупер, Эбишер - Нгамалеу (Шик, 85), Оаро, Фасснахт (Бертоне, 80).

Ювентус: Щесны - Де Шильо (Дибала, 72), Ругани, Бонуччи, Куадрадо (Алекс Сандро, 23) - Коста, Бентанкур, Пьянич (Джан, 65), Бернардески - Манджукич, Роналду.

Предупреждения: Камара, Гарсия, Вольфли - Бернардески

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Теги: Янг Бойз, Ювентус, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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