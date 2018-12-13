Реал Мадрид - ЦСКА 0:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Московский клуб в гостях вырвал сухую победу у мадридского Реала.

Реал - ЦСКА: видео голов Getty Images

Мадридский Реал на своем поле принимал московский ЦСКА в рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов. "Сливочные" считались явными фаворитами этой встречи, однако "армейцы" выдали потрясающую игру и забили три безответных гола в ворота соперника.

Отметим, что ЦСКА дважды обыграл Реал в своей группе, однако все равно не вышел даже в Лигу Европы, заняв четвертое место в квартете G.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - ЦСКА:

Реал - ЦСКА 0:3

Голы: Чалов, 37, Щенников, 43, Сигурдссон, 73

Реал: Куртуа - Одриосола, Вальехо, Санчес, Марсело (Карвахаль, 74) - Вальверде, Льоренте (Кроос, 58), Иско - Асенсио, Бензема (Бэйл, 46), Винисиус

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников - Влашич, Бистрович, Обляков (Кучаев, 89) - Чалов (Эрнандес, 84), Сигурдссон (Нисимура, 90+4)

Предупреждения: Вальверде - Щенников.