Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал Мадрид - ЦСКА 0:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Комментариев: 1
Московский клуб в гостях вырвал сухую победу у мадридского Реала.

Реал - ЦСКА: видео голов
Реал - ЦСКА: видео голов
Getty Images

Мадридский Реал на своем поле принимал московский ЦСКА в рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов. "Сливочные" считались явными фаворитами этой встречи, однако "армейцы" выдали потрясающую игру и забили три безответных гола в ворота соперника.

Отметим, что ЦСКА дважды обыграл Реал в своей группе, однако все равно не вышел даже в Лигу Европы, заняв четвертое место в квартете G.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - ЦСКА:

Реал - ЦСКА 0:3
Голы: Чалов, 37, Щенников, 43, Сигурдссон, 73

Реал: Куртуа - Одриосола, Вальехо, Санчес, Марсело (Карвахаль, 74) - Вальверде, Льоренте (Кроос, 58), Иско - Асенсио, Бензема (Бэйл, 46), Винисиус

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников - Влашич, Бистрович, Обляков (Кучаев, 89) - Чалов (Эрнандес, 84), Сигурдссон (Нисимура, 90+4)

Предупреждения: Вальверде - Щенников. 

Поделись:
Теги: Реал Мадрид, ЦСКА, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Простакк    13.12.2018, 16:01
Оценка:  0
Простакк
Нехyeвая такая зрада!)))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь